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Fuhuş yapan eltiler suçüstü yakalandı

Mersin'de düzenlenen ufuhuş operasyonunda suçüstü basılarak gözaltına alınan kadınların elti oldukları ortaya çıktı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:55
Fuhuş yapan eltiler suçüstü yakalandı

Mersin'de, para karşılığı cinsel ilişkiye girerken suçüstü yakalanan 3 kadından elti oldukları öğrenilen 2'si tutuklandı.

Mersin kent merkezinde 'Fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede fuhuş yapıldığını belirledi. Takibe alınan adrese operasyon düzenleyen ekipler, 37 yaşındakı H.Ö. isimli erkekle fuhuş yaparken suçüstü yakalanan kadınlar N.A. (30), Z.A. (34) ve G.A.'yı (21) 'fuhuş ve fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından H.Ö. serbest bırakılırken, elti oldukları öğrenilen ve para karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf eden N.A. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:55
  1. Mersin
  2. fuhuş operasyonu
  3. fuhuş yapan eltiler
  4. suçüstü yakalandılar

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