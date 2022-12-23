Fuat Oktay'dan heyecanlandıran EYT açıklaması! Tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız" dedi.
Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin tarih verildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "EYT ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz. Meclis tatile girdiği için EYT düzenlemesi en erken 3 Ocak Salı gününden itibaren görüşülebilir" dedi.