  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Brisa'dan araç sahipleri için elektrikli araç hamlesi, müthiş önemli gelişme: Kolları sıvayıp başladı! Türkiye'ye dolar yağacak

Bölgede milyarlarca metreküp doğalgaz olduğu tahmin ediliyor! Türkiye'nin bu hamlesi Batı'yı çıldırtacak

Araç sahipleri aman dikkat! Depoları doldurun, akaryakıtta kötü haberin eli kulağında

Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü

Suudi Veliaht Prens Selman, Türkiye'yi seçti! Milyonlarca dolarlık müthiş proje

Rusya duyurdu! Türkiye'ye rekor oranda bizden almaya başladı

ABD'de panik! F-16'lar bir uçağı düşürdü patlamalar duyuldu

5 Haziran 1916: Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın vefatı

5 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Fuat Oktay'dan görevi devralan Cevdet Yılmaz'dan ilk mesaj: Enflasyonla mücadeleye öncelik vereceğiz
Gündem

Fuat Oktay'dan görevi devralan Cevdet Yılmaz'dan ilk mesaj: Enflasyonla mücadeleye öncelik vereceğiz

Yeniakit Publisher
2023-06-05 12:02:00 -
Fuat Oktay'dan görevi devralan Cevdet Yılmaz'dan ilk mesaj: Enflasyonla mücadeleye öncelik vereceğiz

Fuat Oktay'dan görevi devralan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Fuat Oktay, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, Türkiye’nin kaderini etkileyecek bir seçimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Oktay, son 5 yıl içinde, hem Türkiye’yi hem de dünyayı etkileyecek çapta büyük zorluklar yaşandığını belirterek, "Küresel çaptaki çevresel ve ekonomik krizler, yanı başımızda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, bütün dünyada hayatı adeta felç eden pandemi gibi olağanüstü problemlerle mücadeleyle geçen bir 5 yıl. Bu küresel sorunların üstüne asrın felaketi olarak anılan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi. Bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz verilen uğraşlar. Hamdolsun, bütün bu zorlu süreçlerden alnımızın akıyla çıktık. Üstelik, bu zorlu süreçlerde hem bizi onurlandıracak, hem de milletimizi gururlandıracak eser ve hizmetlere imza attık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak;  Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu çalışmalarına başkanlık ettim. Kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlayan e-devlet ve bürokrasinin azaltılması çalışmalarının, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların eşgüdümünde ilerlemesini sağladık. Görevi devralan yeni Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu çıtayı çok daha yükseğe taşıyacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Yılmaz: Yeni yönetim sistemimi güçlenerek devam edecek

Cevdet Yılmaz ise, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını değerli dostum Fuat Oktay’dan devralmak benim içim bir onurdur. Az önce son 5 yılda ilgilendiği konuları sadece ana başlıkları itibarıyla özetledi. Bu özet bile üstlenmekte olduğum sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. İnşallah tüm kesimlerin desteğiyle, cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ağır sorumluluğu üstleneceğiz ve elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Öncelikle Türkiye Yüzyılı Kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden cumhurbaşkanımız, liderimiz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönemde ülkemize hizmet eden tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu dönemde, yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek, yeni şartlara adapte olarak Türkiye’mizin bir kazanımı olarak devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

'Zorluklar kadar fırsatların da olduğunu biliyoruz'

Yılmaz, milletin seçimlerde hem Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na vererek hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ‘yola devam’ diyerek iradesini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu büyük destek; hem yasamada hem de yürütmede verilen bu büyük destek tabii ki bizim de sorumluluğumuzu, yükümüzü daha da artırmaktadır. Yeni sistemin farkını bir kez daha burada görmüş olduk. Hiçbir koalisyon tartışması yaşanmadan, hiçbir gecikmeye mahal bırakılmadan halka hizmete devam edeceğiz. Bu belirsizliklerin ortadan kalkması aynı zamanda bütün alanlarda hızlı bir şekilde vatandaşımızın beklentilerini karşılayacağımız anlamına geliyor. 2023’te yaşanan bu tarihi seçimlerde demokrasimiz kazanmıştır. Doğusu ile batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle tüm Türkiye kazanmıştır. Dünyanın ve bölgemizin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bu dönemde zorluklar kadar fırsatların da olduğunu biliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan bunun zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimlere dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz."

Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edilen 'Müthiş Türk kızı' yola çıktı
Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edilen 'Müthiş Türk kızı' yola çıktı

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edilen 'Müthiş Türk kızı' yola çıktı

ABD'de panik! F-16'lar bir uçağı düşürdü patlamalar duyuldu
ABD'de panik! F-16'lar bir uçağı düşürdü patlamalar duyuldu

Dünya

ABD'de panik! F-16'lar bir uçağı düşürdü patlamalar duyuldu

Tekstil devi iflas etti! 9 bin mağaza 6 ay içinde kapacak
Tekstil devi iflas etti! 9 bin mağaza 6 ay içinde kapacak

Ekonomi

Tekstil devi iflas etti! 9 bin mağaza 6 ay içinde kapacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23