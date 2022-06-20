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Siyaset Fuat Oktay'dan "Dünya Mülteciler Günü" paylaşımı
Siyaset

Fuat Oktay'dan "Dünya Mülteciler Günü" paylaşımı

"Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kimsenin vatansız kalmadığı, evinden olmadığı, kendi ülkesinde huzurla yaşadığı bir dünya temennisiyle" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 15:43:00 -
Fuat Oktay'dan "Dünya Mülteciler Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Haziran "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimsenin vatansız kalmadığı, evinden olmadığı, kendi ülkesinde huzurla yaşadığı bir dünya temennisiyle" ifadesini kullandı.

Fuat Oktay, küresel mülteci verilerine ilişkin bir grafik de paylaştı.

Grafikte dünyada göçmen sayısı 281 milyon, zorla yerinden edilenlerin sayısı 82,4 milyon, koruma altındakilerin sayısı ise 34,4 milyon olarak yer aldı.

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