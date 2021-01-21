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Aktüel Fuat Oktay: Harika olur
Aktüel

Fuat Oktay: Harika olur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:58:00 -
Fuat Oktay: Harika olur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Asadov'un iş birliğinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek toplantıların Türkiye'de yapılmasını teklif etmesi üzerine Oktay, "Bu bizim için de harika olur, hem sizi Türkiye'de ağırlamış oluruz hem de tüm konuların üzerinden birlikte geçmiş oluruz. Yeni dönemde yapmamız gereken birçok yeni iş var." dedi.

Bu kapsamda, şubat ayı içerisinde Azerbaycanlı yetkililerin Türkiye'ye davet edilerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik adımların gözden geçirileceği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Fuat Oktay'ın doğum gününü kutlayıp iyi dileklerde bulunan Asadov, "Türkiye için çok önemli işler yapıyorsunuz, sadece Türkiye için değil kardeş Azerbaycan için de." ifadesini kullandı.

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