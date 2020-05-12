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Aktüel

Freni tutmayan traktör şarampole uçtu

Bilecik’te, rampadan inerken freni tutmayan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:07:52 -
Freni tutmayan traktör şarampole uçtu

Bilecik’te, rampadan inerken freni tutmayan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Reşadiye mahallesindeki İlçe Tarım Müdürlüğü binası yanındaki rampa yolda seyir halinde bulunan Hasan Bal (73) yönetimindeki 11 AR 095 plakalı traktör, frenlerinin tutması nedeniyle şarampole uçtu. Kazada Bilecik-Gölpazarı karayolunda herhangi bir araç ve kaldırımda bir yayanın bulunması olası bir faciasının önüne geçerken, sürücü yaralandı. Traktör sürücüsü yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, yaşlı adamın tarlasından döndüğü öğrenildi.

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