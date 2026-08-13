Freni patlayan traktör köyü savaş alanına çevirdi! Önce insana sonra ineğe çarptı, evi yıkıp durabildi: 1 ölü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Tokat’ın Niksar ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken freninin patladığı iddia edilen traktör köyü savaş alanına çevirdi. Önce bir köylüyü ardından bir ineği ezen traktör, son olarak bir evin duvarını yıkarak durabildi. Traktörün çarptığı köylü olay yerinden hayatını kaybetti.
Kaza, Niksar ilçesine bağlı Gülbayır Zera köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki traktör, yokuş aşağı seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Traktör, yol üzerinde bulunan Durmuş Çağlayan’a çarptı. Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden traktör önce bir ineğe, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada Durmuş Çağlayan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çağlayan’ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.