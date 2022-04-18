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Aktüel Freni boşaldı! Park halindeki araçlara çarptı
Aktüel

Freni boşaldı! Park halindeki araçlara çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 8 araca zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 18:55:00 -
Freni boşaldı! Park halindeki araçlara çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 8 araca zarar verdi.

Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak'ta park halinde bulunan 07 ACP 529 plakalı hafriyat kamyonunun freni boşaldı.

Kamyon, arkasında park halinde bulunan araca çarparak sürüklenmeye başladı. Kazada sürüklenen park halindeki otomobilin de diğer araçlara çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 8 araçta hasar oluştu. Kazayla ilgili hasar tespit çalışmasına başlandığı bildirildi.

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