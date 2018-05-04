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Freiburg'dan açıklama! Arsenal-Çağlar...

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Freiburg'da top koşturan eski oyuncuları Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transfer olmak üzere olduğunu söylerken, Alman cephesi bu iddiaları yalanladı

04 Mayıs 2018 Cuma 15:31
Freiburg'dan açıklama! Arsenal-Çağlar...

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Freiburg'da top koşturan eski oyuncuları Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transfer olmak üzere olduğunu söylerken, Alman cephesi bu iddialara flaş bir yanıt verdi.

Freiburg'un Sportif Direktörü Jochen Saier, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Çağlar'ın Arsenal'e transfer olacağı yönündeki açıklamasını saçmalık olarak değerlendirdi.

Jochen Saier Bild'e özel açıklamasında, "Seyit Mehmet Özkan genel senaryo hakkında çok az şey biliyor. Bu tamamen saçmalık. Arsenal'den kimse benimle iletişime geçmedi ve bir teklif de yok" sözlerini kullandı.

ALTINORDU BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

"Geçen sezon başında Freiburg'a sattığımız Çağlar Söyüncü, Arsenal'e transfer olmak üzere. O transferden de gelir elde edeceğiz. Arsenal, bizden Çağlar'ın datalarını istiyor. Hazırladık. Evrensel olmayan milliyetçi olamaz. Erce, Berke ve Barış Alıcı'yı satma görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 3 oyuncudan 2'sini satabilirsek, gelecek sezon kimseye muhtaç olmadan bütçemizi götüreceğiz."

ARSENAL İDDİALARI VAR AMA...

Arsenal'de sezon sonu takıma veda edecek olan Arsne Wenger'in Çağlar'ı beğendiği ve transfer etmek istediği iddia edilmişti. Ada basını kaynaklı çıkan bu iddialar iki taraf tarafından da resmi ağızla açıklanmadı. Bu sezon Freiburg formasını 29 karşılaşmada başarıyla terleten 21 yaşındaki Çağlar, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:31
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