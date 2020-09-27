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Aktüel Fransızların yüzde 65'i salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmiyor
Aktüel

Fransızların yüzde 65'i salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:32:37 -
Fransızların yüzde 65'i salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmiyor

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan bir anket, katılımcıların yarısından fazlasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

Elabe araştırma şirketinin BFMTV kanalı için 24-25 Eylül'de yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 65'i salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmiyor. Bu oran salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ankete katılanların yüzde 45'i hükümetin salgına karşı yeterli önlem almadığı görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümet ve sağlık yetkililerinin ülkede salgının seyrinin son haftalarda tekrar kötüleşmesine karşı yeni tedbirler alma hususunda hazırlık yapmadığını belirtenlerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 53'ü de ülkenin Aix-Marseille bölgesinde ve Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Guadeloupe'da kafe ve restoranların kapatılmasına karşı çıkıyor.

Buna karşın ankete katılanların yüzde 73'ü büyük etkinliklerin yasaklanmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken, yüzde 70'i de toplu taşıma araçlarında Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılmasını istiyor.

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 700'e, vaka sayısı ise 527 bin 446'ya yükseldi.

Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Başbakan Jean Castex, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, salgının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirmişti.

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