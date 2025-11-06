  • İSTANBUL
Dünya Fransızları ülkesinden kovdu! Burkina Faso Devlet Başkanı'ndan sömürgecilere kapak
Dünya

Fransızları ülkesinden kovdu! Burkina Faso Devlet Başkanı'ndan sömürgecilere kapak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yüzyıllardır ülkesini iliklerine kadar sömüren Fransızları ülkesinden kovan Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, yaptığı açıklamayla, sözde batılı demokrasilerin kirli yüzünü ortaya koydu.

Askeri bir törende konuşan İbrahim Traore, “Demokrasiden bahsediyorlar ama her gün demokrasiye aykırı eylemler gerçekleştiriyorlar. Basit dilleriyle ne yapılacağına kendileri karar veriyorlar” tespitinde bulundu.

“BATILILAR ARASINDA İNSANÎ BİR AHLAK YOK”

“Zihniyetimizi sömürgecilikten arındırmalıyız” diyen Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, “Fransız halkı için gerçekten üzülüyorum ama bu Afrika için iyi bir şey. Batılılar arasında insanî bir ahlak yok. Bizim için bu kaçınılmaz bir kötülük. İşte emperyalizme karşı mücadelenin özü budur. Bugün seni terörist ilan edebilirler, yarın ise kahraman yapabilirler. Demokrasiden bahsediyorlar ama her gün demokrasiye aykırı eylemler gerçekleştiriyorlar. Basit dilleriyle ne yapılacağına kendileri karar veriyorlar. Bu yüzden zihniyetimizi sömürgecilikten arındırmalı ve tüm bu gerçekleri göz önünde bulundurmalıyız” şeklinde konuştu.

