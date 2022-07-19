  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı! "İktidara gelirse canımıza ot tıkar bunlar"

FETÖ'cü Zekeriya Öz ve Celal Kara alçağını bakın kim yurt dışına kaçırmış! Şok olacaksınız

Avrupa'da öldürdü, Türkiye'ye geliyor! İstanbul'da günlerce sürecek! Profesör tarih verip korkuttu

Bolu'da Araplar için yapılmıştı! O evlerle ilgili flaş gelişme

Ruslar ile birlikte harekete geçtiler! Türkiye'den ev toplamaya başladılar

ABD 'Başarıyla test edildi' diyerek dünyaya duyurdu! Sesten 5 kat daha hızlı

Türkiye'de araç sayısı son 10 yılda 3 kat arttı

Marketlerde katakulli bitmiyor! Bakın şimdi de ne yaptılar

Adana'da üretilmeye başlandı! 90 ülke peşine düştü

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu
Ekonomi Fransızlardan akılalmaz dolar tahmini! 5 lira birden...
Ekonomi

Fransızlardan akılalmaz dolar tahmini! 5 lira birden...

Türk ekonomisine ilişkin sürekli spekülatif yorumlarda bulunan Fransız banka Société Générale dolar/TL kuruna ilişkin akılalmaz bir tahminde bulundu. Banka tahminine göre dolar kuru sene sonunda 5 lira artarak 22 lira olacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 17:18:00 -
Fransızlardan akılalmaz dolar tahmini! 5 lira birden...

Finans kuruluşları Dolar/TL kuruna ilişkin akılalmaz tahminlerini yükseltmeye devam ediyor. Son olarak Fransız banka Société Générale (SocGen) 2022 sonunda dolar/TL’nin 22 seviyesinde olacağını öngördü.

Bloomberg’in aktardığına göre, Fransız SocGen ABD'de resesyon ihtimalinin önümüzdeki birkaç ay daha piyasayı domine edebileceğini belirtirken aralarında TL'nin de bulunduğu birçok gelişen ülke para birimiyle ilgili tahminde bulundu.

Banka yıl sonunda Dolar/TL kurunun 22'ye çıkacağını öngörürken banka stratejistleri tarafından hazırlanan bilgi notunda, “Kısa vadede gelişen ülke para birimlerini daha fazla sorun bekliyor” ifadelerine yer verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23