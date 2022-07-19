Fransızlardan akılalmaz dolar tahmini! 5 lira birden...
Türk ekonomisine ilişkin sürekli spekülatif yorumlarda bulunan Fransız banka Société Générale dolar/TL kuruna ilişkin akılalmaz bir tahminde bulundu. Banka tahminine göre dolar kuru sene sonunda 5 lira artarak 22 lira olacak.
Finans kuruluşları Dolar/TL kuruna ilişkin akılalmaz tahminlerini yükseltmeye devam ediyor. Son olarak Fransız banka Société Générale (SocGen) 2022 sonunda dolar/TL’nin 22 seviyesinde olacağını öngördü.
Bloomberg’in aktardığına göre, Fransız SocGen ABD'de resesyon ihtimalinin önümüzdeki birkaç ay daha piyasayı domine edebileceğini belirtirken aralarında TL'nin de bulunduğu birçok gelişen ülke para birimiyle ilgili tahminde bulundu.
Banka yıl sonunda Dolar/TL kurunun 22'ye çıkacağını öngörürken banka stratejistleri tarafından hazırlanan bilgi notunda, “Kısa vadede gelişen ülke para birimlerini daha fazla sorun bekliyor” ifadelerine yer verildi.