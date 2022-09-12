Fransızlar teyakkuza geçti! 'Perşembe gününe dikkat, Türkler geliyor' diyerek duyurdular

UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe akşamı Fenerbahçe’yi ağırlayacak Fransız ekibi Rennes’i korku sardı. Türk akınından korkan Rennes kulübü birtakım önlemler almaya başladı.

İşte Galatasaray ve Beşiktaş hatırlatmasının da yapıldığı Fransız basınındaki dikkat çeken o haber;



Perşembe akşamı Fransa’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grup ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes deplasmanına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe bu hafta Süper Lig'de maça çıkmadı. Haftayı bay geçen Sarı-lacivertliler, Rennes maçına odaklandı. Fenerbahçe'nin Fransız rakibinin gündeminde farklı bir konu var.

Avrupa'ya iyi başladık

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırlamıştı. Sarı Lacivertliler, Michy Batshuayi'nin 90+2'inci dakikada bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak gruba 3 puanla başlamıştı. Süper Lig'de haftayı maç oynamadan geçen Fenerbahçe, Perşembe akşamı Rennes ile oynayacağı maça gözünü dikti.

Fransızları korku sardı

Fransız basınında yer alan habere göre Fenerbahçe taraftarı, Perşembe akşamı oynanacak maça beklenenden çok daha büyük ilgi gösteriyor. Rennes kulübünü ise 30 bin kişi kapasitesi olan Roazhon Park stadyumunda azınlıkta kalma korkusu sardı.

'Türklere kombine satmayın' çağrısı

Haberde Rennes taraftarının Fenerbahçe maçına az ilgi gösterdiği ve hatta kombine sahiplerinin tek maçlık haklarını Türk taraftarlarına sattığı ifade edildi. Hatta kulüp, taraftarlarına kombinelerini Fenerbahçe taraftarlarına satmaması yönünde çağrıda bulundu.

Rennes'ten önlem

Fenerbahçe taraftarı için ayrılan 1350 kişilik deplasman tribünü dışında Rennes tribünlerinde 10 bin Türk seyirci olmasını bekleyen Fransızlar bazı önlemler almaya başladı.

Kulübün aldığı önlemler çerçevesinde, normalde bugün başlaması gereken genel bilet satışı yarına (Salı) kaydırıldı. Ayrıca Türk taraftarlarının genel satıştan Rennes tribününe bilet almasını engellemek için 1 Ocak 2022’den bu yana en az bir kez Rennes maçına bilet almış olma şartını getirmeyi düşünüyor.

Tribünlerde önlemler alındı

Ayrıca Rennes yönetimi, deplasman tribünü ile kendi taraftarlarının arasında en az 1000 kişilik koltuğun boş bırakılıp güvenli bölge yaratılmasına karar verdi.

Öte yandan haberde, Fransa’da geçmişte oynanan maçlarda Türk taraftarlar ile yaşanan olaylardan da bahsedilirken Galatasaray’ın geçen sene Marsilya ile Velodrome Stadı’nda ve Beşiktaş’ın 2017’de Lyon ile oynadığı maçlarda yaşanan büyük taraftar olayları da hatırlatılarak Rennes kulübüne uyarıda bulunuldu.

Milliyet