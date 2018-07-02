Fransızlar duyurdu! Bursaspor'un ardından Trabzonspor'da Jimmy Briand'a kanca attı!
Trabzonspor Fransa Lig 1 ekiplerinden Guingamp'ta forma giyen Jimmy Briand'a talip oldu.02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:54
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Fransa basınında yer alan habere Bursasporun'da gündemine olan golcü oyuncu Jimmy Briand'a Trabzonspor'da talip oldu.Fransa Lig 1 ekiplerinden Guingamp'ta forma giyen Jimmy Briand'ın bonservis bedelinin 2.5 milyon Euro olarka belirlendiği belirtildi. Öte yandan Briand'a ABD MLS ekiplerinden ilgilendiği yazıldı.
Jimmy Briand'ın Fransa ekibiyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geride bıraktığımız sezon çıktığı 37 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırdı.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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