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Spor

Fransız devi Vedat Muriç'in peşinde

Kosovalı futbolcu Vedat Muriç'e Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in ilgilendiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 23:33:00 -
Fransız devi Vedat Muriç'in peşinde

Yeni sezonda hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fransız ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsüyle ilgileniyor. Corona virüs salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Vedat Muriç'i de renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü bu sezon 28 resmi maçta 15 gol atıp 5 asist yaptı.

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