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Fransız dergisi duyurdu! Sıcak bölgede 35 Rus paralı asker öldürüldü

Fransız Le Point Dergisi, darbeci Hafter'e destek veren 35 Rus paralı askerin geçen ay Trablus yakınlarında gerçekleşen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:27
Fransız dergisi duyurdu! Sıcak bölgede 35 Rus paralı asker öldürüldü

Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında geçen ay gerçekleşen bir hava saldırısında, ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren 35 Rus paralı askerin öldüğü iddia edildi.

Fransız Le Point Dergisi, eylül ayında bir hava saldırısında aralarında bir komutanın da bulunduğu 35 Rus paralı askerin öldüğünü duyurdu ancak bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair bir bilgi vermedi.

Askerler Putin'e yakın Wagner Grubu'na bağlı

Dergi, söz konusu paralı askerlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir kişinin kurduğu Wagner Grubu'na bağlı olduklarını öne sürdü.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine bağlı 8 paralı askerin öldürüldüğü duyurulmuştu.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e Rus şirketi ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle destek verdiğini bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:27
  1. Libya'nın başkenti Trablus
  2. hava saldırısı
  3. Halife Hafter
  4. Fransız Le Point Dergisi
  5. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  6. Wagner Grubu
  7. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  8. Burkan el-Gadab Operasyonu
  9. UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa
  10. Birleşik Arap Emirlikleri
  11. Hafter

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