Fransa'dan İran'a işbirliği çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam bir işbirliği içinde olması için çağrıda bulundu.

Barrot ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barrot, görüşmede ülkesinin ve ortaklarının İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda son derece endişeli olduğunu ifade etti.

Barrot, İran'ı nükleer yükümlülüklerine uymaya ve Ajans ile tam işbirliği içinde olmaya çağırdı.

Gazze'deki duruma da değinen Barrot, ateşkesi pekiştirmek ve bölgede iki devletli çözümün uygulanması için yeniden bir perspektif oluşturmayı arzuladıklarını belirtti.

Barrot, ayrıca Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği'nde bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in ülkelerine dönebilmesi beklentisini dile getirdi.

Fransız vatandaşları Kohler ve Paris, Tahran’a Mayıs 2022'de yaptıkları gezi sırasında gözaltına alınmış ve casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022’den bu yana İran’da tutuklu bulunan 2 Fransız vatandaşının serbest bırakıldığını bu ay bildirmişti.

Kohler ve Paris, ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği'ne getirilmişti.