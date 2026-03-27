  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Tanju 41 yıllık esnafa kan kusturmuş İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı İspanya’dan ABD’ye "boyun eğmeyin" çağrısı! Sanchez, Trump’ın tehditlerine meydan okudu! Ekrem İmamoğlu: Ben basiretsiz bir suç örgütü lideriyim! Yahudi Haham Akit’e konuştu: Siyonizm Yahudilerin de düşmanı! Filistin için dua ediyoruz! Erdoğan'ın İran sözleri ayakta alkışlandı Zakharova ABD’nin haydutluklarını bir bir yüzüne vurdu! Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin! Türkiye’de uydu interneti dönemi başlıyor: Starlink ve Kuiper için kritik görüşmeler Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve Didem Soydan hakkında flaş karar
Fransa'dan intihara teşvik iddiası! TikTok algoritmasına suç duyurusu
Fransa'dan intihara teşvik iddiası! TikTok algoritmasına suç duyurusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 'intihara teşvik ettiği' ve 'yasa dışı veri aktardığı' gerekçesiyle TikTok’un algoritması hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Fransa’da TikTok’un algoritmasına yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, intihara teşvik ettiği gerekçesiyle Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un algoritması hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

 

Ekibiyle deney yaptılar

Geffray, konuk olduğu France Inter radyosunda, TikTok'un kullanıcıları üzerindeki etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

"İntihara teşvik ettiği" ve "yasa dışı veriler aktardığı" gerekçesiyle TikTok'un algoritması hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Geffray, bakanlıktaki ekibiyle TikTok üzerinde yaptıkları deney hakkında bilgi verdi.

 

İntihara teşvik eden videolar öneriliyor

Geffray, deney kapsamında 14 yaşında olduklarını belirterek, söz konusu platformda bir hesap oluşturduklarını, 20 dakika sonra bu hesapla herhangi bir şeyi beğenmedikleri halde platformda depresif ve intihara teşvik eden videoların karşılarına çıktığını anlattı.

 

Fransa Eğitim Bakanı Geffray, "Ergenleri hayatları için tehlikeli olan yönlere götüren bu ölümcül sarmalları durdurmalıyız." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23