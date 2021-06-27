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Dünya Fransa'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti
Dünya

Fransa'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 128 yeni vaka görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 00:46:00 -
Fransa'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 12 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 980'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 128 artışla 5 milyon 766 bin 443'e yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 0,8 oldu.

Hastanelerde 1349'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 24 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 310 bin 964'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 104 bin 892'sine ikinci doz uygulandı.

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