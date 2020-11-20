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Aktüel Fransa'da Ulusal İmamlar Konseyi kurulmasına karar verildi
Aktüel

Fransa'da Ulusal İmamlar Konseyi kurulmasına karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 02:33:15 -
Fransa'da Ulusal İmamlar Konseyi kurulmasına karar verildi

PARİS (AA) - Fransa İslam Konseyi (CFCM), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan görüşmede Ulusal İmamlar Konseyi'nin (CNI) kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, Konseyi oluşturan federasyonların temsilcilerinin önceki gün Macron ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Konseyin kurulmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, bu kurumun imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay süreci oluşturacağı aktarıldı.

Açıklamada, CNI'nin aynı zamanda imam eğitim verebileceği, radikalleşmeyi önleme konusunda imamlara yardımcı olacağı, sosyal uyuma ve çoğulculuğa saygıyı teşvik edeceği kaydedildi.

Konsey aralarında Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF), İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG), Paris Camisi, Fransa'daki Müslümanlar Topluluğu (RMF) ve Fransa'daki Camiler Birliğinin (UMF) bulunduğu federasyonlarının başkanlarından oluşuyor.

CNI'ye Müslüman kadınların da dahil edilebileceği, böylece camilerde dini eğitimden sorumlu kadınların görev alabileceği belirtildi.

Açıklamada, CNI'nin kuruluşuna ilişkin belgelerin Macron'a iletildiği, "Cumhuriyet Değerleri Tüzüğü'nün" de oluşturulduğu aktarıldı.

Macron'un çalışmaları tamamlamak için 2 hafta sonra federasyonun temsilcileriyle yeniden görüşeceği ifade edilen açıklamada, Konsey hayata geçirildiğinde açıklama yapılacağı kaydedildi.




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