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Aktüel Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 314 kişi öldü
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 314 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:56:10 -
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 314 kişi öldü

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 314 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 532 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 532 artışla 2 milyon 391 bin 447'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 314 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 483 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 59 bin 72'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 881'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 240 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1440 artışla 179 bin 87'ye ulaştı.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Katoliklerin dini bayramı Noel'de Kovid-19'un yayılmasını önlemek için öğrencilerin perşembe ve cuma günlerinin mümkünse okula gitmemesi gerektiğini belirtti.

Castex, Noel'de ailelerin bir araya geleceği için Fransızlara öncesinde evlerinde bir süre izole olmaları tavsiyesinde bulundu.

- Tedbirler gevşetildi

Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle 30 Ekim'den bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün kaldırıldı. Bunun yerine ülkede bu akşamdan itibaren 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İnsanlar bu saatlerde ancak işe veya sağlık kuruluşlarına gitmek dışarı çıkabiliyor.

Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası kesilecek.

Temel ihtiyaç ürünlerinin satılmadığı mağazalar 28 Kasım'da hizmete açılmıştı. Kafe ve restoranlar, salgının seyrine göre 20 Ocak'ta açılabilir.

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