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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:35:18 -
Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 36 bin 437 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 244 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 785'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 437 artışla 1 milyon 235 bin 132'ye yükseldi.

Son 7 günde tedavi altına alınan 15 bin 177 kişiden 2 bin 145'inin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 18,6'ya ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti.


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