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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 47. haftasındada devam ediyor

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 47. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

06 Ekim 2019 Pazar 07:48
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 47. haftasındada devam ediyor

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri devam ediyor. 

Paris'te sarı yelekli eylemciler, İtalya Meydanı'nda bulunan bir alışveriş merkezini işgal etti. Macron ve hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, insanların alışveriş merkezine girmesini ve çıkmasını engelledi. Eyleme çevreci göstericiler destek verdi.

Toulouse şehrindeki gösteride polisle göstericilerin arasında gerginlik yaşandı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemcilerin yere düşen bir polise tekme attığı, bir kişinin gözaltına alındığı ve 3 polisin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda olduğu gibi eylemlere katılanların sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 07:48
  1. Fransa
  2. sarı yelekliler
  3. Anadolu Ajansı

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