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Aktüel Fransa'da polis şiddetine göz yummakla suçlanan Paris Emniyet Müdürü'nün istifası istendi
Aktüel

Fransa'da polis şiddetine göz yummakla suçlanan Paris Emniyet Müdürü'nün istifası istendi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:13:11 -
Fransa'da polis şiddetine göz yummakla suçlanan Paris Emniyet Müdürü'nün istifası istendi

PARİS (AA) - Fransa'da “polis şiddetine göz yumduğu” gerekçesiyle Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın istifası talep edildi.

Aralarında belediye temsilcileri ve muhalefetten isimlerin yer aldığı 72 seçilmiş kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Lallement’ın görevini suistimal ettiği gerekçesiyle istifasını isteyen ortak mektup gönderdi.

Mektupta Emniyet Müdürü'nün gösterilerde düzeni sağlama yöntemi kınanarak polislerin geçen ay göçmen kampı tahliyesi sırasında orantısız güç kullandıkları ve Lallement’ın buna göz yumduğu belirtildi.

Lallement'ın varlığının Parislilerin güvenliğini koruma işlevini yerine getirmediği, aksine onları tehlikeye attığı aktarılan mektupta, "Başkentte düzen ve sükûnet beklerken düzensizlik ve gerginlik hakim. Emniyet Müdürü Lallement istifa etmeli." ifadesi kullanıldı.

Fransa'da kasımda Paris'teki Republique Meydanın'da çadır kuran 500'e yakın sığınmacının polislerce yaka paça dışarı atılması ve Afrika kökenli müzik yapımcısı Michel Zecler'in polislerce 20 dakika boyunca darbedilmesi büyük tepki toplamıştı.

Ardından ülke genelinde polislere daha geniş yetkiler vermeyi öngören genel güvenlik yasa tasarısı ile polis şiddeti ülke çapında protesto edilmeye başlanmıştı.

Protestolarda polis şiddetinin sorumlusu olarak İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile Emniyet Müdürü Lallement'ın istifası istenmişti.

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