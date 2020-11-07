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Aktüel Fransa'da Ortodoks papaza saldıran kişi yakalandı
Aktüel

Fransa'da Ortodoks papaza saldıran kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:07:13 -
Fransa'da Ortodoks papaza saldıran kişi yakalandı

PARİS (AA) - Fransa'nın Lyon kentindeki Yunan Ortodoks kilisesi saldırganı bulundu.

Lyon Cumhuriyet Savcısı Nicolas Jacquet, 31 Ekim’de papaz Nikolaos Kakavelakis'i silahla vurarak yaralayan şüphelinin dün gözaltına alındığını, bugün suçunu itiraf ederek saldırıyı üstlendiğini belirtti.

Jacquet, saldırıyı düzenleyen kişinin 40 yaşlarında Gürcü kökenli bir erkek olduğunu, eşi ile papaz arasında ilişki bulunduğunu ifade etti.

Fransa'nın Lyon kentinin 7'inci bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada av tüfeğiyle vurulmuş, saldırgan kaçmıştı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Papaz Kakavelakis, perşembe günü 5 gündür bulunduğu komadan çıkmıştı.


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