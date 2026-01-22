Fransa’da NATO isyanı! Solcular Macron’a resti çekti: "Bu kirli ittifaktan derhal ayrılalım!"

Fransa Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Clemence Guette, Donald Trump yönetimindeki ABD’nin dünya barışı için en büyük tehdit haline geldiğini ilan ederek, Fransa’nın bir an önce NATO’dan ayrılması gerektiğini savundu. Guette, ABD’nin artık müttefik değil, küresel bir zorba gibi davrandığını vurgulayarak Macron hükümetini bu "teslimiyetçi" tutumdan vazgeçmeye çağırdı.

Guette’nin zehir zemberek açıklamasında, Trump ABD’sinin "Grönland’ı işgal tehdidi, Fransa’ya karşı açılan ticaret savaşı, Venezuela’da Maduro’ya yönelik haydutça kaçırma girişimi ve petrol gasbı" gibi skandallar bir bir sıralandı. Özellikle Filistin’de devam eden soykırıma verilen sınırsız askeri destek ve Avrupa’daki seçimlere yapılan karanlık müdahalelerin bardağı taşırdığını belirten Fransız vekil, "ABD’nin savaş makinesine vagon olmayacağız" mesajı verdi. Paris sokaklarında yankılanan bu NATO karşıtı sesler, Avrupa’nın Washington güdümlü politikalarına karşı başlatılan büyük başkaldırının ilk kıvılcımı olarak değerlendiriliyor.

Bu bağlamda Ulusal Meclis'e Fransa'nın planlı şekilde NATO’dan ayrılmasına ilişkin önerge sunduğunu dile getiren Guette, 1966’da dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’ün bu ittifaktan ayrılma kararı aldığını hatırlattı.

O dönem de Gaulle'ün "Fransa'nın ABD'nin askeri maceralarına sürüklenmesini reddettiği" için bu kararı aldığını savunan Guette, daha sonra 2009’da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile ittifakın askeri kanadına dönüş yapıldığını dile getirdi.

Guette, Fransa’nın "stratejik özerklik yolunu" tercih etmesi gerektiğini ve bunun "Fransa'nın egemenlik meselesi" olduğunu vurgulayarak, Macron'un "Trump'a boyun eğişlerinden kurtulması gerektiğini" söyledi.