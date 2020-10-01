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Aktüel Fransa’da Macron'a güven azalıyor
Aktüel

Fransa’da Macron'a güven azalıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:59:19 -
Fransa’da Macron'a güven azalıyor

PARİS (AA) - Fransa’da yapılan anketler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex’e halkın güveninin gittikçe azaldığını ortaya koydu.

Ülkede yapılan 7 farklı güven anketinin eylül ayı ortalamasına göre, ağustos ayında Macron'a yüzde 41 civarında olan güven geçen ay yüzde 2,4 puan düşerek yüzde 38,7'e geriledi.

Diğer yandan, Başbakan Castex’in popülerliği atandığı temmuz ayında yüzde 49,4 iken, hakkında olumlu düşünenlerin oranı 7,11 puan düşerek eylül ayında yüzde 42,29’a geriledi.

Ülkede geçen ay yapılan bir anket, Fransa halkının yüzde 65’inin salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koymuştu.

Ankete katılanların yüzde 45’i de hükümetin salgına karşı yeterli önlem almadığı görüşünü bildirmişti.

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