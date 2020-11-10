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Aktüel Fransa'da lise öğrencileri Kovid-19 protestolarını sürdürüyor
Aktüel

Fransa'da lise öğrencileri Kovid-19 protestolarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:36:21 -
Fransa'da lise öğrencileri Kovid-19 protestolarını sürdürüyor

PARİS (AA) - Fransa'da ülke genelinde öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle greve giderken, başkent Paris’te bazı liselerde öğrenciler salgına rağmen eğitimin yetersiz önlemler altında sürmesini protesto etti.

Paris Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde 5 lisede öğrencilerin okulların girişinde barikat kurduğunu, polisin blokaj girişimlerini engellediğini bildirdi.

Kentte daha önce de polisle öğrencilerin çatıştığı Colbert Lisesi ile Brassens Lisesi öğrencileri, oturma eylemi düzenlerken, polis dağılmamakta direnen öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

Öğrenciler, hızla artan Kovid-19 vakalarına rağmen yeterli önlem alınmadan ve sınıf mevcudiyetleri azaltılmadan eğitimin sürdürülmesine tepki gösteriyor.

Ülke genelinde, 5 eğitim sendikasının çağrısıyla bugün çok sayıda öğretmen de grevde bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda maske ve dezenfektan harici tedbir almadığını savunan sendikalar, sınıf mevcutlarının yarıya düşürülmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitimin dönüşümlü yapılmasını istiyor.

Fransa’da Kovid-19 salgını nedeniyle bir hafta önce tam gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına rağmen okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

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