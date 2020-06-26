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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi

Son 24 saatte 26 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 21:31:14 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 778'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1588 artışla 200 bin 331'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 886 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 79 gündür düşüyor.

Fransa'da son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 778'e çıktı.


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