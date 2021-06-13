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Dünya Fransa’da koronavirüsle mücadele devam ediyor
Dünya

Fransa’da koronavirüsle mücadele devam ediyor

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 855 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665’e ulaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 23:21:00 -
Fransa’da koronavirüsle mücadele devam ediyor

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 13 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 390’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 106’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 480 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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