Fransa'da İslamofobi patlaması: Müslüman karşıtı saldırılar yüzde 88 arttı!

Fransa'da inanç özgürlüğü tartışmaları sürerken, İçişleri Bakanlığı'nın son verileri Müslüman toplumuna yönelik nefretin boyutunu gözler önüne serdi. Toplam vaka sayısı değişmese de Müslümanlara yönelik hedefli saldırılardaki sıçrama dikkat çekti.

İSLAMOFOBİDE KORKUTUCU ARTIŞ

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında Müslüman karşıtı (İslamofobi) vakalarda yüzde 88'lik bir artış yaşandı. 2024 yılında 173 olarak kaydedilen vaka sayısı, 2025 yılında 326'ya yükseldi. Raporda, bu saldırıların yüzde 64’ünün fiziksel ve sözlü şiddetin yanı sıra çevrim içi nefret söylemlerinden oluştuğu vurgulandı.

DİĞER İNANÇ GRUPLARINDA DURUM

Raporda diğer dinlere yönelik saldırılara da yer verildi. Hristiyan karşıtı vakalar yüzde 9 artarak 843’e ulaşırken, bu eylemlerin daha çok mülklere zarar verme şeklinde gerçekleştiği görüldü. Öte yandan, Yahudi karşıtı vakalarda yüzde 16’lık bir azalma yaşansa da, 1320 vaka ile toplamda en yüksek sayı yine bu grupta kaydedildi. Ülke genelinde 2025 yılı boyunca toplamda yaklaşık 2 bin 500 din karşıtı vaka resmi kayıtlara geçti.

