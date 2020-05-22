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Fransa'da ertelenen yerel seçimlerin ikinci turu 28 Haziran'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:39:10 -
Fransa'da ertelenen yerel seçimlerin ikinci turu 28 Haziran'da yapılacak

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci turu, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Başbakan Edouard Philippe, düzenlediği basın toplantısında, 15 Mart'taki yerel seçimlerin ilk turunda 30 bin 143 belediye başkanının seçildiğini ve ikinci turda 5 bin yeni belediye başkanının belirleneceğini söyledi.

Salgın nedeniyle ertelenen seçimlerin ikinci turunun 28 Haziran'da yapılacağını duyuran Philippe, sağlık şartlarının uygun olmaması halinde ikinci turunun ocak ayına erteleneceğini belirtti.

Philippe, seçimlerin ilk turunun iptal edilmemesine ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiğini vurguladı.

- 16 milyon seçmen, 5 bin kadar belediye başkanını seçecek

İçişleri Bakanı Christophe Castaner de seçim kampanyasının dikkatli ve hijyen kurallarına yapılması gerektiğini söyledi.

Castaner, seçmenlerin seçim merkezlerinde maske takması gerektiğinin altını çizdi.

Yerel seçimlerin ikinci turunda 16 milyon seçmen, 5 bin belediye başkanı seçecek.

15 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ilk turunun iptal edilmemesi tartışmalara neden olmuştu.

İlk turda kaybeden Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu. Seçimin ilk turunun sonuçlarına göre, LREM ülkedeki önemli ve büyük şehirlerin neredeyse tamamında başarılı sonuçlar alamadı.

Yeşiller Partisinin (EELV) adayları, birçok büyük şehirde seçimin ilk turunu birinci bitirerek ikinci tura geçmesiyle başarı sağladı.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR), merkez sol Sosyalist Partisi (PS) ve Marine Le Pen'in liderlik yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (FN) de 2014'teki yerel seçimlerde aldığı sonuçları korudu.

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