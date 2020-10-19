  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da bir cami daha kapatılacak
Aktüel

Fransa'da bir cami daha kapatılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:58:16 -
Fransa'da bir cami daha kapatılacak

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'in banliyölerinden Pantin'deki bir caminin kapatılacağını bildirdi.

Darmanin, TF1 kanalında yaptığı açıklamada, Pantin'deki bir caminin sosyal medya hesabından, geçen hafta Conflans Sainte-Honorine semtinde başı kesik halde öldürülmüş bulunan öğretmenin derste Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü göstermesine tepki verildiği görüntüyü paylaştığını söyledi.

Bunu gerekçe gösteren Darmanin, kapatılacağını ifade ettiği caminin din görevlisinin çocuklarının, bu ayın başında Paris'in banliyölerinden Bobigny'de kapatılan bir okulun öğrencileri olduğunu belirtti.

Darmanin, ülkede son 3 yılda "radikalleştiği" iddiasıyla camiler dahil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktardı.

Ülkede son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar arttı.

Gerald Darmanin, bu sabah Europe1 radyosunda yaptığı açıklamada, ülkede Müslümanlar'a ait 51 dernek ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini, bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulunun onayı ile kapatılacağını belirtmişti.

- 73 cami, dernek, özel okul ve iş yeri kapatılmıştı

Darmanin, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla ülkede geçen ay 12, yılbaşından bu yana ise toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerinin kapatıldığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk mallarına boykot yayılıyor... Skandal karara dev şirket de katıldı
Gündem

Türk mallarına boykot yayılıyor... Skandal karara dev şirket de katıldı

Suudi Arabistan ve Türkiye arasında siyasi gerilim ticarete yayılırken, ülkenin en büyük süpermarket zinciri olan Othaim Markets de, Türkiye..
Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!
Gündem

Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum taraftarı olarak bilinen Avrupa gazetesi, seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın zaf..
Türkiye'den 'KKTC' tepkisi: Zamanı geldi
Siyaset

Türkiye'den 'KKTC' tepkisi: Zamanı geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay