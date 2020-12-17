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Aktüel Fransa'da Başbakan, Meclis Başkanı ve Macron'un eşi karantinaya girdi
Aktüel

Fransa'da Başbakan, Meclis Başkanı ve Macron'un eşi karantinaya girdi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:15:14 -
Fransa'da Başbakan, Meclis Başkanı ve Macron'un eşi karantinaya girdi

PARİS (AA) - Fransa'da Başbakan Jean Castex, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Macron ile temasta oldukları gerekçesiyle karantinaya girdi.

Başbakanlık ve Ulusal Meclisten yapılan açıklamada, Macron ile temasta olduğu gerekçesiyle Castex ve Ferrand'ın kendilerini karantinaya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Castex'in yaptırdığı testin negatif çıktığı kaydedildi.

Öte yandan, yetkililer, Brigitte Macron'un Kovid-19 belirtileri göstermediği ancak kendisini izole ettiğini açıkladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

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