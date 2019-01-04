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Fransa medyası duyurdu! İşte Bursaspor'un yeni golcüsü

Fransa basınında yer alan haberlere göre Bursaspor, Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse'de top koşturan Firmin Mubele'yı transfer edeceği belirtildi.

04 Ocak 2019 Cuma 14:53
Fransa medyası duyurdu! İşte Bursaspor'un yeni golcüsü

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bursaspor'la ilgili olarak Fransız basınından dev bir iddia geldi.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre Yeşil Beyazlılar, Toulouse forması giyen Firmin Mubele ile yakından ilgileniyor.

Haberde Bursaspor yönetiminin 24 yaşındaki Demokratik Kongolu santrforu 1,5 sezonluğuna kiralamak istediği ifade edildi.

Toulouse ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Mubele'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 10 maçta forma giyen Mubele, gol ya da asist kaydedemedi.

Fanatik

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:53
  1. Bursaspor
  2. Firmin Mubele
  3. Toulouse
  4. Fransa
  5. Fransa Ligue 1

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