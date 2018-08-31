Fransa medyası duyurdu! Beşiktaş Aymen Abdennour'a talip oldu

Transfer döneminin son gününe girilirken Fransa medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fransa medyasında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Marsilya'da kiralık olarak forma giyen bonservisi La Liga ekibi Valencia'da olan tecrübeli stoper oyuncusu Aymen Abdennour'u transfer etmek için girişimlere başladığını iddia etti.