  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa Kültür Bakanı Bachelot: "Sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu kabul etmeliyiz"
Aktüel

Fransa Kültür Bakanı Bachelot: "Sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu kabul etmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:00:08 -
Fransa Kültür Bakanı Bachelot: "Sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu kabul etmeliyiz"

PARİS (AA) - Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu ve bunda yer aldıklarını kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

Bachelot, L'Opinion gazetesine verdiği demeçte, Senegal ve Benin'e ait bazı kültürel varlıkların geri verilmesine ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te ve Senato'da oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

Diplomatik süreç ve bilimsel çalışmayla, bir ülkenin tarihinde sembolik değeri oldukça yüksek olan eserlerin iadesinin yapıldığına işaret eden Bachelot, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un dediği gibi, sömürgeciliğin suç, barbarlık olduğunu ve bunda yer aldığımızı kabul etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bachelot, sömürgeciliğin tüm halkların gerçeği olduğunu, milletlerin diğer milletleri sömürgeleştirdiğini ve kölelik uyguladığını belirtti.

Macron, 2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası döneminde Cezayir'e yaptığı ziyaret sırasında sömürgeciliği "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar

Berat Albayrak’ın istifasının ardından Ankara kulislerinde ‘kabine değişikliği’ en çok konuşulan konular arasına girdi. Kabinede revizyon ne..
Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler
Gündem

Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ'a ilişkin varılan anlaşmayı değerlendirdi. "1991’e ..
Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!
Gündem

Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!

Logosunda Mustafa Kemal’in gözlerini kullanan ve Kemalist olmakla övünen Sözcü Gazetesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı karalamak isterken b..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay