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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brexit konusunda 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlandıklarını anlattı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:02
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

İngiliz halkının Brexit kararına saygı duyduğunu ancak üzüntüyle karşıladığını kaydeden Macron, hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Brexit anlaşmasını yeniden müzakere edemeyeceğini vurguladı.

Macron, Brexit konusunda, "31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlanıyoruz." dedi.

Brexit konusuna bir ay içinde çözüm bulunması gerektiğini belirten Macron, yeni bir anlaşma yapmanın söz konusu olmadığına işaret etti.

Macron, Brexit'e ilişkin anlaşmada yer alan "tedbir maddesinin" İrlanda'da istikrarı sağladığını da kaydetti.

Johnson da "31 Ekim'de anlaşmasız veya anlaşmalı şekilde AB'den ayrılmamız gerekiyor." diye konuştu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra da Fransa ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Johnson, Brexit konusunu 31 Ekim'i beklemeden hızlı biçimde çözüme kavuşturmak gerektiğini kaydetti.

Macron ve Johnson, basın toplantısının ardından çalışma yemeğine geçti.

Brexit süreci

Boris Johnson'in selefi Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında iki yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı anlaşmanın muhalifleri, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:02
  1. Brexit
  2. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  3. İngiltere Başbakanı Boris Johnson
  4. Anadolu Ajansı

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