0553 313 94 23

Fransa Bisiklet Turu

- Turun 20. etabını, Bahreyn-Merida takımından Nibali ilk sırada tamamladı- Son güne sarı mayoyla girecek Ineos takımından Bernal, genel klasman şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:04
Fransa Bisiklet Turu

ANKARA (AA) - 106. Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabını, Bahreyn-Merida takımının İtalyan sporcusu Vincenzo Nibali kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 20. etabı, Albertville ile Val Thorens arasındaki 59,5 kilometrelik parkurda yapıldı.

Vincenzo Nibali, hava koşulları nedeniyle kısaltılan etabı, 1 saat 51 dakika 53 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Sarı mayoyu dün sırtına geçiren Ineos takımının Kolombiyalı bisikletçisi Egan Bernal ise son etap öncesi genel klasman şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi.

22 yaşındaki Bernal, son etaba en yakın takipçisi olan takım arkadaşı Geraint Thomas'ın 1 dakika 11 saniye önünde girecek.

2019 Fransa Bisiklet Turu, yarın başkent Paris'teki 21. etapla tamamlanacak. Gelenek gereği sarı mayoyu taşıyan bisikletçiye, son etapta atak yapılmıyor.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Egan Bernal (Ineos): 79 saat 52 dakika 52 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 11 saniye

3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): +1 dakika 31 saniye

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:04
  1. bisiklet
  2. Egan Bernal
  3. Fransa Bisiklet Turu
  4. Vincenzo Nibali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    1. Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    2. Bayraktepe Arena’da Kick Boks..
    3. Mersin'de eşinin bıçakladığı kadın..
    4. Basketbolda antrenör sertifika..
    5. CHP-İYİ Parti tahtiki sonuç verdi.....
    6. Kurban Bayramı öncesinde kurban sayısı..
    7. Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu..
    8. Tunç Soyer’e Sivas’tan tepki
    9. Samsun'da "drift" yapan sürücüye 6 bin..
    10. İzmir'deki FETÖ'nün TSK yapılanmasına..
    11. Yeşiltepelilerden market tepkisi
    12. "Tunceli huzur, spor ve tatil şehri"
    13. Ankaragücü'nde başkanlık krizi!..
    14. Bursalı Begüm 4 kişiye umut oldu
    15. İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu
    16. Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
    17. Ayvalık’ta 32 göçmen denizde yakalandı
    18. "İnfaz yasasında adaletli değişiklik..
    19. Fransa Bisiklet Turu
    20. Devrilen römorkun altında kalan sürücü..
    21. 100 yaşına giren Ünzile nineye doğum..
    22. Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol..
    23. Ormancıların yangından kaplumbağa..
    24. Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı..
    25. Başkan Şahin, CHP Belediye Başkanları..
    26. Afgan uyruklu şahıs sahip olduğu..
    27. Kula’da şüpheli ölüm
    28. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi..
    29. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
    30. Maviş, Türkeli’deki yatırımları..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz