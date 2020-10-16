Fransa basının algıya devam ediyor! Bakın ne yaptılar

İşgalci Ermenistan'ın saldırıları karşısında Türkiye'deki vatandaşlar dost ve kardeş Azerbaycan'a destek gösterilerinde bulunmak üzere sokaklara çıkmıştı. Bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen Fransa'nın basın organı France 24 kanalı ise Türkiye'nin farklı şehirlerindeki destek gösterilerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığıyla servis ederek yeni bir algı operasyonuna imza attı.

Türk Vatandaşlarının dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve ordusuna manevi destek vermek için düzenlediği konvoyu baskın olarak lanse eden Fransız basını, Türklerin, Ermenilerin yaşadığı mahalleleri araçlarla kapattığı yalanını da ortaya attı.