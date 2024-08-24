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Aktüel Frank Hoogerbeets harita gösterip uyardı! ''Yine Türkiye'yi vuracak'' diyerek tehlikeli bölgeyi açıkladı
Aktüel

Frank Hoogerbeets harita gösterip uyardı! ''Yine Türkiye'yi vuracak'' diyerek tehlikeli bölgeyi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 01:16:00 - 2024-08-24 09:47:12
Frank Hoogerbeets harita gösterip uyardı! ''Yine Türkiye'yi vuracak'' diyerek tehlikeli bölgeyi açıkladı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremini önceden bilen Frank Hoogerbeets'ten Türkiye için son dakika uyarısı geldi.

Haberler.com'un geçtiği habere göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan Frank Hoogerbeets'ten Türkiye için yeni bir tahminde bulundu.

BU KEZ İÇ ANADOLU BÖLGESİ İÇİN UYARDI

"Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets'in şirketi Solar System Geometry Survey (SSGEOS) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu sefer İç Anadolu Bölgesi için uyardı. Paylaşımda, 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası önümüzdeki günlerde İç Anadolu'da daha güçlü bir artçı sarsıntı meydana gelebileceği belirtildi.

MART AYININ İLK HAFTASINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Hoogerbeets, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada da mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etmişti. Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savunarak, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak.

Bu kritik olacak. Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." demişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kahramanmaraş merkezli depremleri önceden tahmin ettiğini iddia eden ve "Deprem Kahini" lakabıyla bilinen Frank Hoogerbeets, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı tutmayan tahminleri nedeniyle de sıkça eleştiriliyor.. Bu eleştirilerin ardından Hoogerbeets'in itibarı iyiden iyiye sarsılmış durumda ve birçok kişi tarafından "sahtekar" olarak nitelendiriliyor.

 

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Yorumlar

BU ŞERRREFSİZİ ÖTTÜRMEK LAZIM.

BU ŞERRREFSİZİ ÖTTÜRMEK LAZIM. HİÇ KİMSENİN BİLEMEDİĞİ BİR OLAYI BİLDİĞİNİ İDDİA ETMEK ONU YAPANLARI BİLİYOR VEYA BU DA ONLARIN YANINDA DEMEKTİR. "H.A.A.R.P." GİBİ. ULAN İT SALAK MI VAR KARŞINDA AŞAĞILIK GAVUR.!!!

psikohaarp

Deprem kahini yanlış görmüş. Bence deprem en büyük ihtimalle Londra’yı vurabilir. Satürn, ay ve Mars’ın oluşturacağı üçgen, Londra, Paris ve Berlin üçgenine izdüşüm sağladığında 7,3 şiddetindeki deprem %65 ihtimalle Londra’yı, %25 ihtimalle Paris’i, %10 ihtimalle Berlin’i vurabilir. İhtimal oranı düştükçe depremin şiddeti artıp 8’e yükselebilir. Bu sebeble İngiliz, Fransız ve Almanlar’a uykusuz geceler dilerim....
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