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Frank de Boer, Atlanta United'ı çalıştıracak

- Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollandalı teknik direktör, ABD kulübü Atlanta United ile anlaştı

23 Aralık 2018 Pazar 20:20
Frank de Boer, Atlanta United'ı çalıştıracak

ANKARA (AA) - Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Frank de Boer getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 48 yaşındaki Hollandalı teknik adam Frank de Boer ile sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'de 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Crystal Palace kulüplerini de çalıştırdı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-04 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 20:20
  1. Atlanta United
  2. Frank de Boer
  3. Futbol
  4. MLS

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