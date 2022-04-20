Frambuaz sirkesi evde nasıl yapılır? Saçların doğal ilacı frambuaz sirkesinin saça müthiş faydaları

Daha güçlü, daha az elektriklenen, daha az yağlanan; kısacası daha sağlıklı saçlara kavuşmak konusunda ise beslenmeniz büyük bir fark yaratabilir.

Daha parlak saçlar için beslenme önerileri

Biyotin (H vitamini)

Vücudunuz zaten biyotin üretiyor, bu anlamda bir eksiklik olmadığı sürece takviye almanız gerekmez. Yine de beslenmenize biyotin içeren besinleri dengeli şekilde ekleyerek olası bir eksikliğe karşı önlem alabilirsiniz. Yumurta, badem, avokado gibi besinler biyotin açısından son derece zengin.

Folat ve demir

Folat ve demir, saç uzamasını desteklemek için saç derisi ve folikül hücrelerine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Özellikle kadınlarda yaygın olarak görülen demir eksikliği, saç dökülmesinin bir nedeni olarak sayılabilir. Uzmanlar ıspanağın en yüksek folat ve demir kaynağı olduğunu belirtiyor, bu nedenle sabah omletinize bir tutam ıspanak ekleyin veya öğle yemeğinde taze ıspanak salatası yiyin.

Protein

Protein başta saçlarınız olmak üzere vücudunuzdaki tüm süreçlerde hücre büyümesi için hayati önem taşıyor. Saç, yapısındaki keratin adı verilen proteinlerden oluşur, dolayısıyla protein eksikliği zayıf ve ince saç tellerinin oluşmasına, saç uzama hızının yavalaşmasına neden olur. Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için tavuk, kırmızı et gibi zengin protein kaynakları tüketin. Eğer vejeteryan veya vegansanız mercimek, soya peyniri, soya fasulyesi gibi bitkisel proteinleri beslenmenize dahil edebilirsiniz.

C vitamini

C vitamini, saç köklerinizin uzaması için sağlıklı kalmasına yardımcı olan ve saç tellerinizin bölünmesini önleyen bir lif olan kolajen üretimi için kullanılır. Dolmalık biber, portakal, domates gibi besinler bu önemli vitamin için son derece zengindir.

A vitamini

A vitamini, saçlarınızın uzamasını sağlayan hücre büyümesini destekler. Aynı zamanda vücudun sağlıklı bir saç derisi ve güçlü saçlar için gerekli olan sebumu üretmesine yardımcı olur. Tatlı patates, havuç, ıspanak, lahana gibi besinler A vitaminine dönüştürülen beta-karoten bakımından zengindir.

Çinko

Çinko, vücuttaki genel bağışıklığı destekleyerek saç dokusunun gelişmesine yardımcı olur. Şaşırtıcı bir şekilde istiridye, yengeç ve diğer kabuklu deniz ürünleri çinko bakımından zengindir ve sağlığınıza iyi gelen yağsız protein kaynaklarıdır. Bu yüzden sağlıklı saçlara kavuşmak için beslenmenizde bu tür besinlere de yer vermeyi unutmayın.

Saçların doğal ilacı frambuaz sirkesinin saça müthiş faydaları



Frambuaz Sirkesi, sudan kaynaklı kireç ve diğer solmaya sebep olan faktörlere karşı onarır ve korur.

Sirke ve frambuaz meyvesinin karıştırarak doğal bir saç toniği elde edebilirsiniz. İşte saç sağlığına faydasıyla öne çıkan sirkenin antioksidan zengini frambuazla birleşiminin faydaları

Saçlar için frambuaz sirkesi tarifi

Frambuaz sirkesi için malzemeler

-taze frambuaz

-su

Ev tarifi frambuaz sirkesi nasıl yapılır?

Bir kavanoza 1 litre suyu ve dört bardak taze frambuazı dökün. Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sıkarak sabitleyin. 1 gece bekletin ve ardından süzüp posasını atın. Aynı işlemi bir önceki adımda elde ettiğiniz sıvı ve yine dört bardak frambuazla tekrarlayın ve bütün bir gece bekletin. Güneş görmeyen ve karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin. İlk zamanlarda gün aşırı, daha sonraki günlerde haftada bir kez tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Frambuazlar dibe çökene kadar karıştırma işlemine bu aralıklarla devam edin. Son olarak süzün ve saç diplerinize püskürtebileceğiniz bir şişede saklayın. Temiz ve ıslak saça masaj yaparak uygulayacağınız frambuazlı sirke tonik olarak kullanılabilir. Özel aktifler ve sirke sayesinde ağırlık yapmadan ışıldayan saçlara kavuşmanızı sağlar.