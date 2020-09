FOX TV yayınları

Yahudi medya patronu azılı İslam düşmanı Rupert Murdoch, sahibi olduğu FOX TV üzerinden toplum ahlakını olumsuz etkileyecek yayınlarını sürdürürken, bir yandan siyonizmin karanlık emellerini gerçekleştirmek adına ülkeleri iç savaşa sürüklemekten, kendi çıkarlarına hizmet etmeyen iktidarları devirmekten asla vazgeçmiyor. Siyonizmin karanlık temsilcisi Rupert Murdoch, ekonomi üzerinden algı operasyonları yaparak hükümetleri zayıflatmak için sinsi planlar yapmaktan da geri durmuyor.

FOX TV sahibi kim?

Fox TV’nin sahibi olan Rupert Murdoch'ın tescilli bir İslam düşmanı olduğunu kendiside söylemekte. Türkiye'de algı operasyonları yaparak şeytanın avukatlığını yürüten Fox TV’nin sahibi, Rupert Murdoch’dan başkası değil. 2007 yılında yayınlanan dünyanın en zenginleri listesinde 18 milyar dolarlık servetiyle 73. sırada yer alan azılı İslam düşmanı Rupert Murdoch, bu maddi gücünü temsil ettiği evanjelist çetenin karanlık dünyasına hizmet için kullanıyor.

Dedik ya Murdoch’un amacı, kendi çıkarlarına hizmet etmeyen iktidarları medya gücünü de kullanarak algı operasyonuyla yıpratmak suretiyle itibarsızlaştırmak. Dünyanın pek çok ülkesinde darbelerin, iç savaşların, sokak olaylarının perde arkasında Yahudi sermayeli azılı Müslüman düşmanı Rupert Murdoch ve kanalı FOX TV var.

Yıllardır bu milleti ekonomi üzerinden terbiye etmeye kalkan eli kanlı Rupert Murdoch ve onun karanlık temsilcileri, eski Türkiye zamanında yaptıklarını yeni Türkiye’de denemekten geri durmuyor. Amerikan menşeli Yahudi sermayele FOX TV, bir yandan ekonomiye üzerinden medya tetikçiliğini yapıp kirli oyunlarını kurgularken diğer yandan Türkiye düşmanı ne kadar terör örgütleri varsa onlara da selamını çakıyor. İslam düşmanı Rupert Murdoch, hiç bir zaman Türkiye düşmanlığından vazgeçmedi, vazgeçmiyor. Rupert Murdoch, Dink cinayetinden bir kaç gün sonra FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesi başta olmak üzere CİHAN Haber Alansı ile birlikte Aksiyon Dergisinde de çalışan Ercan Gün'ü FOX haber müdürü yapıyor.

Terör örgütler PKK ve FETÖ’nün beslemesi olan FOX TV’nin sahisi azılı Türk düşmanı Rupert Murdoch, 17-25 FETÖ darbesi başta olmak üzere, seçilmiş iktidarı devirmek için ülkede kaosu amaçlayan Gezi ihanetinde de en önde giden medya kuruluşuydu.

PKK’nin siyasi uzantısı HDP’nin dönemin eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın fitnesini çıkardığı ve Kobani olaylarını bahane edilerek sokakların savaş alanına döndürüldüğü olayların arkasındaki kirli isimdir. 15 Temmuz'un 1 numaralı sorumlusu terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i ve teröristleri topraklarında kucağına oturtup onları Türkiye’ye karşı besleyen yine Siyonizmin savunucusu Rupert Murdoch ve eli kanlı ortaklarıdır.

FOX TV ve sahibinin İslam düşmanlığı

Ocak 2015'te Fransız dergisi İslam düşmanı, ırkçı, faşist Charlie Hebdo dergisi, alemlere rahmet olarak gönderilen İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’ya küstahça saldırıda bulunmuştu. Bu küstahlığın sonrasında peygamber düşmanı Charlie Hebdo’ya saldırı düzenlendi. Bu saldırıyı terör örgütü El-Kaide üstlendi. Charlie Hebdo gibi İslam düşmanı olan Fox TV’nin sahibi Rupert Murdoch, aşağılık bir açıklama yaparak Müslümanların öldürülmesini istedi. Şeytanın dünyadaki temsilcisi olan Murdoch, Charlie Hebdo saldırısını bahane ederek Müslümanlara duyduğu nefreti şu alçak satırlarla kustu: "Müslümanların çoğunluğu barışsever olabilir ama içlerinde büyüyen Cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırılana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır"

FOX TV sahibi Rupert Murdoch’un cami düşmanlığı

Türkiye’ye her istediklerini yaptıramayan Rupert Murdoch ve avanesi Türkiye üzerindeki kaos planlarından asla vazgeçmedi. ABD'nin Türkiye'yi dize getirmek için kullandığı ekonomik savaşın medya tetikçiliğini sahiplenen FOX TV sahibi Rupert Murdoch’un cami düşmanlığı da her daim sürdü. Türkiye’deki Kemalist laiklerin borazanlığını yapmaya kalkan Rupert Murdoch, sahibi olduğu The Times gazetesi üzerinden, "İstanbul'un en görkemli yerine cami yapıyorlar" diyerek camiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığını yapmaktan geri durmadı.

FOX TV'nin FETÖ sevgisi

İslam düşmanı Murdoch'un Türkiye’deki temsilcileri de yaptıkları her haberlerde sahibinin sesi oldu. Siyonist Rupert Murdoch’un FOX TV’sinde çalışan ve algı operasyonlarıyla sahibinin gözüne girmek için tüm alçaklığı yapmaktan geri durmayan Fatih Portakal, FETÖ’nün gerçekleştirdiği 17 -25 Aralık yargı darbe girişiminde de FOX TV marifetiyle boş durmadı.

FETÖ, 17-25 operasyonel tapelerini Fatih Portakal üzerinden FOX TV’den verdi. FOX TV’nin kirli yüzünü ey iyi temsil edenler arasında bulunan iktidara karşı yaptığı algı operasyonlarının adresi Fatih Portakal, masum sivilleri ve bebekleri katleden terör ögütü PKK için "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli’ deme hatsizliğinde bulundu.

Fatih Portakal, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini de hazmedemedi ve Mehmetçiğe, ‘sömürgeci’ diyecek kadar ileri gitti.

Türkiye’nin hiç bir başarısını hazmedemeyen Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye düşmanlığını FOX TV üzerinden vermeyi her daim sürdürdü.

Koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin başarısı tüm dünyada alkışlanırken ülkemizi karalamak adına puslu havaları fırsata çevirmekten utanmayan Fatih Portakal, virüsle mücadelede iktidarın bir açığını yalama derdine düştü.

FOX TV ekonomi haberi

FOX TV ayen Gezi ihatende olduğu gibi dolar üzerinden de alçaklığa imza atıyor. Geçmişte Türkiye’ye parmak sallayan, otur denildiğinde oturan kalk denildiğinde kalkan bir ülke olmaktan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin dik duruşu sayesinde çıktı. Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde durmasına tahammül edemeyen başta ABD olmak üzere küresel şer odakları ekonomiyi hedef alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye’yi hedef alma küstahlığını sergiliyor. Türkiye düşmanların ekonomiyi hedef alması ABD menşeli Yahudi sermayeli FOX TV’nin iştahını kabarttı. Türkiye’nin ekonomisini çökertmeyi hedef alan ABD Başkanı Trump’ın alçak tweetlerı üzerinden kaos yayıncılığı yaptı. İktidarın yanlış politikaları yüzünden doların tırmanışa geçtiğini yalanlarına sarılan FOX TV, her zaman olduğu gibi alçakça bir algı operasyonuna imza attı.

FOX TV’nin ahlaksız yayınları

Azgın azınlığın bel bağladığı Yahudi sermayeli FOX TV, Türkiye’yi ekonomik alanda köşeye sıkıştırmanın yanında Türk toplumunun ahlaki genleriyle oynamaktan da geri durmuyor. Sözde dizi, yarışma adı altında inanç ve kültürel değerlerimizi hedef almaya devam ediyor. FOX TV dizi maskesi adı altında yayınlanan rezilliklerle Müslümanların ahlaki değerlerini yerle yeksan etmek, genç nesillerin ahlakını ve maneviyatını bozmak için her türlü oyun sahneye sürülüyor. Ahlak sınırlarının hiçe sayıldığı dizi ve filmlerle gençlere olumsuz örnek teşkil eden televizyon kanalında yayınlanan ‘Sen Çal Kapımı’ ‘Zümrüdüanka’ adlı sözde dizilerde sayısız rezalet görüntüler sergileniyor. FOX TV, Türkiye düşmanlığını sadece diziler üzerinden mi veriyor. Tabiki hayır. Haber programları, yarışmalar, oyunlar, eğlence programları, magazin programları üzerinden Türkiye ve İslam düşmanı Rupert Murdoch’un kirli sesi olmaya devam ediyor.