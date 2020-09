FOX TV dizileri neyi hedefliyor? Türkiye düşmanı FOX TV, ailelerin huzurunu yerle bir etmek için aile yapısının temeline dinamit yerleştirmeyi hedeflemekte. FOX TV dizilerinde işlenen konular aşk, nefret, ihanet, intikam, çarpık ilişki… Kısacası FOX TV’de ahlaksızlıklar diz boyu. ABD menşeli Yahudi sermayeli FOX TV, utanmazlıkta sınırları zorluyor. Reyting adı altında cinselliği, sapıklığı ve aldatmayı meşrulaştıran rezil dizileri FOX TV ekranlarından hiç eksik olmuyor. Sözde yerli dizilerin her sahnesinde pislik dökülürken, yine bu hastalıklı diziler nedeniyle aile yapımız parçalanmakta ve toplumun sosyal dokusu tehdit edilmekte.

FOX TV dizileri çöplük yığınına dönmüş durumda. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte FOX TV kanalında yayınlanan terbiyesiz dizlerde ahlaksızlık ayyuka çıkarken, RTÜK'e en çok şikayet edilen diziler FOX TV’deki irin akan sözde diziler oldu. Sen Çal Kapımı, Yasak Elma, Bizim Hikaye yetmezmiş gibi FOX TV şimdi de Bay Yanlış dizisiyle rezilliklerine rezillik katmakta.

FOX TV dizileri

Dizilerdeki şiddet ve cinsellik temaları kadına şiddeti ve cinsel sapıklığı özendirdiği bilinen bir gerçek olmasına rağmen FOX TV dizisi Bay Yanlış başta olmak üzere Yasak Elma, Aşk Yeniden, Sen Çal Kapımı dizisi cinsel sapıklığa çöp çatanlık yapmakta.

FOX TV’de yayınlanan reyting uğruna tüm kepazeliklerin sergilendiği ahlaksız dizilerdeki çarpık ilişkilerinin yanında tecavüz sahneleri Türkiye genelinde yaşanan taciz olaylarının en büyük tetikçisi olarak gösterilmekte.

FOX TV dizi Yasak Elma

Her bölümde ayrı rezilliğin sahnelendiği FOX TV dizi Yasak Elma adlı sözde dizide ahlaksızlığın haddi hesabı yok. Türkiye düşmanı Siyonizm aşığı Rupert Murdoch’un kanalı FOX TV, yayınladığı baldırı bacak dizilerde kendi ahlaksızlıklarını Türk toplumuna enjekte etmekten geri durmuyor. Karanlık FOX TV’nin ruh halini en iyi yansıtan diziler arasında Yasak Elma gelmekte. Rezil dizide sahneye sürülen entrikalar ve sapık ilişkiler ile her türlü ahlaksızlığın normalleşmesi için milli ve manevi değerler ayaklar altına alınıyor. Dizide yer alan karekterlere bakıldığında neredeyse eşini aldatmayan yok. Kimin kiminle rezil bir hayat sürdüğü belli değil. Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun dizide en rezil karekteri oynuyor. Aldatmak bir marifetmiş gibi sunulan rezil dizide kadın oyuncuların giydiği baldırı çıplak görüntüler ise ahlaksızlığın bir başka boyutu.

Yasak Elma dizisi oyuncuları

Rupert Murdoch’un cehennem ateşine otun taşıyan Yasak Elma dizisi oyuncuları: Halit Argun (Talat Bulut), Ender Ekinci (Şevval Sam), Yıldız Yılmaz (Eda Ece), Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), Kaya Ekinci (Barış Kılıç), Zehra Argun (Şafak Pekdemir), Caner Çelebi (Barış Aytaç), Erim Argun (İlber Kaboğlu), Emir (Serkan Rutkay Ayıköz), Yiğit Ekinci (Doğaç Yıldız).

Sen Çal Kapımı FOX TV

FOX TV’nin bir başka ahlak yoksunu dizisi Sen Çal Kapımı. Başrollerini Kerem Bürsin (Serkan Bolat) Hande Erçel’in (Eda Yılmaz) oynadığı sözde dizide çarpık ilişkilerle bilhassa gençlerin beyni uyuşturulmaya çalışılıyor. Rezilliklerin sergilendiği Sen Çal Kapımı dizisinde toplum, özellikle fuhşa ve müstehcenliğe özendiriliyor. Yüz kızardan dizide aile kurumu itibarsızlaştırılıyor. Nikahsız yaşam, zina, aldatma, emek verilmeden elde edilen şatafatlı yaşam öğeleriyle gençlik tuzağa düşürülüyor.

Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

Ahlak yoksunu Sen Çal Kapımı sözde dizi oyuncuları: Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz), Engin Sezgin (Anıl İlter), Ceren Başar (Melisa Döngel), Ayfer Yıldız (Evrim Doğan), Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak), Melek Yücel (Elçin Afacan), Figen Yıldırım (Sitare Akbaş) Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu), Seyfi Çiçek (Alican Aytekin).

FOX TV dizisi Bay Yanlış

FOX TV’nin kepaze dizilerinden biri daha. Daha öne İspanyol kadına verdiği ahlaksız cevapdan sonra da kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabire sarkıntılık yapacak kadar ahlaksızılıkta sınır tanımayan sözde oyuncu Can Yaman’ın başrolde oynadığı Bay Yanlış. FOX TV, kasasını doldurmak için kadın bedeni üzerinden kadınları ahlaksızlıklarına alet etmeleri yetmiyormuş gibi şimdi de genç kızları zehirlemek için erkek vücudu üzerinden reziliklerini sergiliyor. FOX TV dizisi Bay Yanlış’ta Özgür Atasoy karekterini canlandıran sözde oyuncu Can Yaman dizide reyting adı altında vücudu üzerinden cinsel sapıklık yapmaktan geri durmuyor. Aile mahreminin ayaklar altında çiğnendiği FOX TV’nin Bay Yanlış dizisinin her bir karesinde yatak sahnesi, çarpık ilişkiler, zina, aldatma temaları işlenerek milli ve manevi değerler ayaklar altına alınarak topluma bilinçaltı operasyon yapılmakta. Bay Yanlış denen rezil dizi tecavüz olaylarının artmasının en büyük müsebbibi olma yolunda koşar adımlarla ilerliyor.

Bay Yanlış oyuncuları kimler?

FOX TV’nin Türk toplumununu beynini uyuşturmak için piyasaya sürdüğü rezil diz Bay Yanlış'ın sözde oyuncuları ise şunlar : Özgür Atasoy (Can Yaman), Ezgi İnal (Özge Gürel), Cansu Akman (Fatma Toptaş), Deniz Koparan (Cemre Gümeli), Levent Yazman (Gürgen Öz), Ozan Dinçer (Serkay Tütüncü) Serdar Öztürk (Sarp Can Köroğlu), Soner Seçkin (Taygun Sungar), Emre Eren (Anıl Çelik) Sevim Atasoy (Lale Başar), Gizem Sezer (Ece İrtem), İrem Doğan (Kimya Gökçe Aytaç).

FOX TV’nin ahlaksız dizilerine vatandaşlardan yoğun tepki var

Gerçekleştirmeye çalıştığı kirli oyunlarla Türkiye’ye diz çöktüremeyen Müslüman düşmanı Rupert Murdoch, FOX TV’de yayınlanan sefil diziler üzerinden toplum itibarsızlaştırılmaya, ahlaksızlaştırılmaya, kültürel yozlaştırılmaya itilirken televizyonları denetleme görevi bulunan RTÜK ise olup bitenleri izlemekle yetiniyor. Duyarlı vatandaşlar ise dizilerdeki kepazeliklere hem de RTÜK’ün sessizliğine tepki gösteriyor.