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FOX, 15 Temmuz gecesi darbeyi böyle desteklemişti! Skandal mesajlar

FETÖ'nün 15 temmuz hain darbe girişimi sırasında, Amerikan FOX kanalı, o gece özel yayına geçmiş ve ABD istihbaratının darbe girişimini bildiğini itiraf etmişti.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:23:00 - 2020-07-14 16:24:46
FOX, 15 Temmuz gecesi darbeyi böyle desteklemişti! Skandal mesajlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 temmuz hain darbe girişimi sırasında, Amerikan FOX kanalı, o gece özel yayına geçmiş ve ABD istihbaratının darbe girişimini bildiğini itiraf etmişti.

"Bunlar bizim çocuklar"

Yayına katılanlar, darbe girişimini yapanlar için "Bunlar bizim çocuklarımız bunlara sahip çıkmalıyız", "Darbe başarılı olursa biz kazanacağız" mesajı verdi. En dikkat çeken sözler ise, "Ya İslam kazanacak, ya biz kazanacağız" olmuştu.

Ayrıca, FOX'ta "Bu darbeyi destekleyenler bizim tarafımızda.", "Ben bu olayı destekleyenlerin arkasındayım ama şu anda işler iyi gözükmüyor.", "Tanrı darbeyi düzenleyen insanları korusun.", "Burada yanılmayalım, bu darbeyi düzenleyenler iyi insanlar.", Amerikan istihbaratının bu olayın gerçekleşeceğini bildiğini söyleyebiliriz." şeklinde skandal mesajlar verilmişti.

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