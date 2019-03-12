Fotoğrafta "Sınır Yok Çizgi Yok"

Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf yarışmalarından olan “Adana Rotary Kulübü 16. Uluslararası FotoğrafYarışması”nın bu yıl yarışmada ödül alan fotoğraflarının Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Altınoran Sanat Galerisi’nde sergileneceği bildirildi.

Bu yıl "No Borders No Lines / Sınır Yok Çizgi Yok" teması ile 16’ncısı düzenlenen yarışmada ödül alan fotoğrafları Altınoran Sanat Galerisi’nde 4 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da açılışı yapılacak olan sergiyi sanatseverler 4-10 Nisan 2019 tarihleri arasında izleyebilecek.

Adana Rotary Kulübü Dönem Başkanı Yaşar Yiğit, “Düzenlenmeye başladığı ilk yıldan bugüne kadar hem Adana’nın tanıtılmasına hem de Adana’nın ekonomisine önemli katkıları olan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nın bir parçası olmak bizleri mutlu etti. Adana Rotary Kulübü olarak her zaman kentimize değer katmayı, kentimizin gelişmesine destek olmayı kendimize görev bildik. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ile bu ilkelerde birleştiğimizi görerek bu yıl sergimizi karnaval kapsamında gerçekleştirmeye karar verdik. Bu yıl 16’ncısını gerçekleştirdiğimiz yarışmamızda ödül almaya uygun görülen fotoğrafları karnaval için Adana’ya gelen konuklarınız da izleyebilecek” dedi.

Altın Oran Sanat Akademisi Kurucusu Dr. Haluk Uygur da bu uluslararası fotoğraf yarışmasının dünyada ilkleri olan özellikleri bulunduğunu belirterek, “Bunlardan birincisi jürisi halka açık yapılan başka bir yarışma yok. Fotoğrafçılar jüriyi izlerken aynı zamanda eğitim alıyorlar. Tüm şaibeleri ortadan kaldıran jüri toplantısı olmaktadır. Ayrıca bu yarışma her sene yeni bir konuyu öne çıkartıyor. Eski fotoğrafları istemiyoruz. Bu senenin konusu ise çizgi yok sınır yok. Bugüne kadar bizlere öğretilen konular ve kuralları unutun demeye getiriyoruz. Bir diğeri ise katılımı ücretsiz olan ender yarışmadır. Para ödülü ve tüm masraflar Altın Oran Derneği ve Rotary Kulübü tarafından karşılanıyor. Bu sene Rotary Kulübü’nün şemsiyesi altında Altın Oran’ın yanında Mersin Fotoğrafçılar Derneği’de (MDF) katılıyor. Jüri için dünyanın değişik yerlerinden Adana’ya gelen fotoğraf ve sinema sanatçıları burada çeşitli eğitim ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek ayrıca sanata katkı sağlıyorlar. Mesela Hırvatistanlı Stanko Abidzic ve Türkiye’nin önemli fotoğraf sanatçılarından olan Timurtaş Onan birer söyleşi ve sunum yapacaklar. İranlı fotoğraf ve sinema sanatçısı Ebrahim Bahrami sinemada ışığın kullanılması workshopunu yapacak. Yine Türkiye’nin en önemli fotoğraf sanatçılarından Reha Bilir drone ile fotoğraf ve video çekme tekniklerini anlatacak” şeklinde konuştu.