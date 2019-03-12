0553 313 94 23

Fotoğrafta "Sınır Yok Çizgi Yok"

Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf yarışmalarından olan “Adana Rotary Kulübü 16.

12 Mart 2019 Salı 10:19
Fotoğrafta "Sınır Yok Çizgi Yok"

Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf yarışmalarından olan “Adana Rotary Kulübü 16. Uluslararası FotoğrafYarışması”nın bu yıl yarışmada ödül alan fotoğraflarının Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Altınoran Sanat Galerisi’nde sergileneceği bildirildi.


Bu yıl "No Borders No Lines / Sınır Yok Çizgi Yok" teması ile 16’ncısı düzenlenen yarışmada ödül alan fotoğrafları Altınoran Sanat Galerisi’nde 4 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da açılışı yapılacak olan sergiyi sanatseverler 4-10 Nisan 2019 tarihleri arasında izleyebilecek.


Adana Rotary Kulübü Dönem Başkanı Yaşar Yiğit, “Düzenlenmeye başladığı ilk yıldan bugüne kadar hem Adana’nın tanıtılmasına hem de Adana’nın ekonomisine önemli katkıları olan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nın bir parçası olmak bizleri mutlu etti. Adana Rotary Kulübü olarak her zaman kentimize değer katmayı, kentimizin gelişmesine destek olmayı kendimize görev bildik. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ile bu ilkelerde birleştiğimizi görerek bu yıl sergimizi karnaval kapsamında gerçekleştirmeye karar verdik. Bu yıl 16’ncısını gerçekleştirdiğimiz yarışmamızda ödül almaya uygun görülen fotoğrafları karnaval için Adana’ya gelen konuklarınız da izleyebilecek” dedi.


Altın Oran Sanat Akademisi Kurucusu Dr. Haluk Uygur da bu uluslararası fotoğraf yarışmasının dünyada ilkleri olan özellikleri bulunduğunu belirterek, “Bunlardan birincisi jürisi halka açık yapılan başka bir yarışma yok. Fotoğrafçılar jüriyi izlerken aynı zamanda eğitim alıyorlar. Tüm şaibeleri ortadan kaldıran jüri toplantısı olmaktadır. Ayrıca bu yarışma her sene yeni bir konuyu öne çıkartıyor. Eski fotoğrafları istemiyoruz. Bu senenin konusu ise çizgi yok sınır yok. Bugüne kadar bizlere öğretilen konular ve kuralları unutun demeye getiriyoruz. Bir diğeri ise katılımı ücretsiz olan ender yarışmadır. Para ödülü ve tüm masraflar Altın Oran Derneği ve Rotary Kulübü tarafından karşılanıyor. Bu sene Rotary Kulübü’nün şemsiyesi altında Altın Oran’ın yanında Mersin Fotoğrafçılar Derneği’de (MDF) katılıyor. Jüri için dünyanın değişik yerlerinden Adana’ya gelen fotoğraf ve sinema sanatçıları burada çeşitli eğitim ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek ayrıca sanata katkı sağlıyorlar. Mesela Hırvatistanlı Stanko Abidzic ve Türkiye’nin önemli fotoğraf sanatçılarından olan Timurtaş Onan birer söyleşi ve sunum yapacaklar. İranlı fotoğraf ve sinema sanatçısı Ebrahim Bahrami sinemada ışığın kullanılması workshopunu yapacak. Yine Türkiye’nin en önemli fotoğraf sanatçılarından Reha Bilir drone ile fotoğraf ve video çekme tekniklerini anlatacak” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:19
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uçak’a nazar değmesin diye üzerlik tüttürdü
    1. Başkan Uçak’a nazar değmesin diye..
    2. Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden..
    3. Tunceli’de bir helikopter zorunlu iniş..
    4. Karısını öldürmüştü...Avukatı "2..
    5. Antalya’da mevsimlik işçilerin günlük..
    6. Bakü'ye acil iniş yapan Rus uçağı..
    7. SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin..
    8. Seçimlerin oy pusulaları hazırlandı
    9. Serhat Gülpınar: Bizim için önemli..
    10. Bakan Fatih Dönmez'den dağıtım bedeli..
    11. Boğaziçi Üniversitesinden glokoma..
    12. Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    13. "Öncü Kadınlar" sergisi
    14. Cedi'den Raptors potasına 19 sayı
    15. Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati..
    16. NTSO Başkanı Parmaksız, İstiklal..
    17. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan..
    18. Türk basınındaki medyaya dönüşüm..
    19. Cezaevi firarileri uyuşturucu..
    20. Atay, Efeler Mahallesinde..
    21. Ukrayna askerleri tatbikatta Ruslara..
    22. Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara..
    23. Analig Sutopu müsabakaları tamamlandı
    24. Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan..
    25. Üniversite öğrencilerinin içinde..
    26. Başkan Genç, Çığlık Mahallesinde yaşlı..
    27. Venezuela 100 saatten fazladır..
    28. Diyarbakır’da korkutan yangın
    29. Aksaray’da servis minibüsü ile..
    30. (özel) Kanser olan arkadaşları için..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!