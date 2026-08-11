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Yerel Fotoğraf çekmek isterken kayalıklara düştü!
Yerel

Fotoğraf çekmek isterken kayalıklara düştü!

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Fotoğraf çekmek isterken kayalıklara düştü!

Mersin’de sahilde fotoğraf çekmek isteyen bir kişi dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü.

Mersin’de sahilde fotoğraf çekmek isteyen bir kişinin gezisi hastanede son buldu.

 

Olay, sabah saatlerinde Adanaoğlu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Fotoğraf çekmek için bölgede bulunan bir kişi, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü. Ayağı sıkışan vatandaş, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Huzurkent İstasyon Amirliği ekipleri, vatandaşı kurtardı. Ayağından yaralanan kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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