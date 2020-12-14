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Aktüel Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü
Aktüel

Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:37:32 -
Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.

Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, çukurdaki 3 işçinin cansız bedenlerine ulaştı.

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