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"Formanın hakkını verdiniz"

Fenerbahçe Başkanı Koç, Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasına inerek oyuncularını tebrik etti, "Formanın hakkını verdiniz" açıklamasını yaptı.

04 Kasım 2018 Pazar 10:05
"Formanın hakkını verdiniz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-2 biten Galatasaray derbisi sonrası futbolcularını, geri dönüşleri ve mücadelelerinden dolayı kutladı. 

Başkan Koç, maçın ardından soyunma odasına inerek takıma hitaben bir konuşma yaptı. Skor 2-0'a geldikten sonra pes etmeyen ve galibiyeti kaçıran takımını kutlayan Koç, "Bizim sizden görmek istediğimiz her zaman bu şekilde mücadele etmeniz. Zoru başarıp geri döndük. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. Derbide formanın hakkını verdiniz. Kazanın, kaybedin önemli değil. Önemli olan mücadeleniz ve formanın hakkını vermeniz" dedi. 

Başkan Ali Koç, hafta boyunca da takımına özel olarak destek verdi. Samandıra Tesisleri'nde Semih Özsoy ve Selahattin Baki ile takımı yakından izleyen, idmanları takip eden, maç günü de tesislerde takımıyla konuşan Başkan Koç, derbiye de takım otobüsünde geldi. 

Oyuncular stada girerken kapıda bekleyerek tek tek içeri sokan Ali Koç, bu sefer futbol takımının kontrolünü sadece Sportif Direktör Damien Comolli'ye bırakmadı, her şeyle bizzat kendi ilgilendi. Öte yandan, Ali Koç, başkanlığındaki ilk Galatasaray derbisine çıkıp, 2-0'dan 2-2'yi yakalayan takımıyla moral buldu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:05
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